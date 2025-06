Cagnolina cade in un fosso. Salvata dai vigili del fuoco

Una cagnolina anziana cade in un fosso pieno di rovi, ci pensano i vigili del fuoco a soccorrerla e a riportarla tra le braccia della sua proprietaria. Il soccorso è avvenuto l’altra sera, intorno alle 20.30, a Porto Potenza. A quell’ora, infatti, non lontano dalla zona dove si trova il centro dell’Aeronautica Militare, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova per soccorre un cane di taglia media, una femmina piuttosto anziana, che era scivolata in un fosso, con poca acqua ma pieno di rovi e di spine, che non riusciva in alcun modo a risalire. Così i pompieri si sono calati nel fosso e hanno riportato su la cagnolina, che era piuttosto impaurita. Per fortuna, nulla di grave, e l’allarme grazie all’intervento rapido ed efficace dei vigili del fuoco è rientrato nel giro di pochi minuti. La proprietaria, che aveva dato l’allarme, ha potuto riabbracciare la sua amica a quattro zampe.

Chiara Marinelli