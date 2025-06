Da Cacioppo a Boldi, a tutto cabaret

Il "Camerino Cabaret" è ormai una realtà della comicità. La terza edizione del concorso nazionale per comici si terrà nelle sere di 17, 18 e 19 luglio al Sottocorte Village ed oltre ai giovani concorrenti iscritti da tutto il Paese, dei super ospiti da Giovanni Cacioppo a Massimo Boldi, passando per Marco Capretti e Andy Bellotti.

Le risate sono assicurate al Camerino Cabaret e la collaborazione dell’Associazione Fontana e l’agenzia Lido degli aranci con il Comune e la Pro loco di Camerino garantiscono queste tre serate ad ingresso gratuito divertenti per le famiglie, ma anche un talento coinvolgente visionato dal direttore artistico Angelo Carestia, comico televisivo in vari canali nazionali e tante trasmissioni.

Sono 12 i concorrenti selezionati su oltre 50 da tutta Italia e "siamo orgogliosi di essere arrivati alla terza edizione – racconta Carestia – Camerino è una città che ha voglia di sorridere e rinascere anche attraverso la cultura e lo spettacolo. Abbiamo deciso di accogliere ogni genere di comicità, ma non la volgarità gratuita, le parolacce, che nulla hanno a che fare con il cabaret irriverente che va molto di moda in Europa e in America".

Soddisfatto anche Claudio Brunacci, presidente dell’Aps Fontana: "Crediamo fortemente nella cultura come strumento di coesione e rinascita, e Camerino Cabaret ne è la dimostrazione più bella. In questi tre anni il concorso è cresciuto, coinvolgendo sempre più artisti e pubblico".

Entrambi hanno ringraziato fortemente l’amministrazione comunale e la vice sindaco Antonella Nalli ha descritto questo come un evento per tutto il territorio: "In questo momento la città ha bisogno di farsi conoscere. Questo è uno spettacolo, c’è cultura dietro, la cultura dello star bene e poter sorridere. Uno spettacolo di alto livello con ospiti importanti e una boccata di ossigeno per i commerciati del Sottocorte e non solo, che lottano quotidianamente da troppi anni. Ci sarà sempre il massimo supporto in questo e questa è un’iniziativa riuscita da ormai due anni. Un in bocca al lupo ai partecipanti".

Oltre al comico Giovanni Cacioppo (Zelig, Colorado Caffè) il 17 luglio ci sarà Mago Lupis, mentre il 18 la comicità de i Sequestrattori, coppia che riflette la vita uomo romano e donna milanese, e Marco Capretti (Made in Sud).

La sera finale che è in programma il 19 luglio ci sarà il grande ospite Massimo Boldi poi Mago Mancini, Andy Bellotti e Christian Cappellone vincitore dell’edizione 2024.