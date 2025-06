Studenti sul palco con "Elettra". Versione moderna della tragedia

Un gratificante successo ha ottenuto a Cingoli lo spettacolo ispirato a "Elettra, una ragazza segnata come noi", interpretato nell’Auditorium Santo Spirito dagli studenti del laboratorio teatrale del Liceo linguistico e delle scienze umane "Giacomo Leopardi". Emozioni e riflessioni hanno coinvolto il pubblico, scolaresche e famiglie, che ha seguito la rappresentazione effettuata realizzando il progetto curato a lungo dalle docenti Giulia Merelli e Elena Schiavoni che si sono intensamente impegnate per traslare l’antica tragedia, "Elettra" di Sofocle, in una versione moderna e in sintonìa con la sensibilità e le esperienze dell’odierna generazione: Elettra, una delle eroine tragiche ed emblematiche del teatro classico, da figura della tormentata figlia di Agamennone e Clitennestra è stata riproposta come simbolo della fragilità e delle sfide che preludono al passaggio dall’età giovanile a quella adulta, con le connotazioni di solitudine, incomprensione, senso di giustizia, ricerca di sé. Presenti la dirigente scolastica Angela Fiorillo che ha evidenziato l’importanza del teatro quale momento educativo e di crescita, e l’assessora Cristiana Nardi che, espresso apprezzamento per la qualità del lavoro svolto.

Gianfilippo Centanni