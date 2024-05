Camerino Cabaret, tre giorni tutti da ridere

Torna Camerino Cabaret. La seconda edizione del concorso nazionale per comici prevede tre serate (11-12-13 luglio) al Sottocorte Village con grandi artisti e tante risate. Sono attesi come ospiti speciali, comici che hanno visto la consacrazione in trasmissioni televisive di livello nazionale, oltre alle esibizioni dei 12 artisti in gara che saranno selezionati nelle prossime settimane. L’evento è organizzato dal Comune di Camerino in collaborazione con la APS Fontana, Pro Loco Camerino e l’Associazione Lido degli Aranci.

La direzione artistica è a cura di Angelo Carestia che avrà anche il compito di selezionare i 12 finalisti del concorso. Camerino Cabaret proporrà quello che di meglio offre il panorama dei comici emergenti, cabarettisti, maghi, e imitatori alla conquista di una affermazione siglata da una giuria di esperti e soprattutto da un concorso che, anche se solo al secondo anno di vita, si è guadagnato uno spazio fra le manifestazioni più quotate in italia, ampiamente dimostrato dalla qualità degli artisti che stanno mandando le loro adesioni.

Le prime due serate saranno condotte dalla collaudata coppia Marco Moscatelli e Francesca Berrettini, mentre nella terza e conclusiva serata Francesca sarà affiancata dal giornalista Alex De Palo. Non mancheranno ospiti di alto livello: la prima serata sarà dedicata al noto "rumorista" Alberto Caiazza e al cabarettista Carmine Faraco. La seconda, vedrà protagonista la comicità con il romano Gianluca Giugliarelli e l’abruzzese Nduccio. Ancora da svelare invece il superospite della terza e ultima serata in cui sarà presente anche il vincitore della scorsa edizione di Camerino Cabaret, il marchigiano Mirko Eleonori. In tutte e tre le serate ci saranno anche le note musicali della Markuzzo Band e la voce di Lorenza Mastrilli. Presidente di giuria sarà Frate Mago, che non manca mai di stupire il pubblico con giochi di prestigio. L’evento prevede anche delle iniziative collegate: l’11 luglio, alle 18, l’anteprima del festival dedicato a bambini e ad adulti con Mago Kiko e Mago Alex, oltre alla musica della Markuzzo Band e Lorenza Mastrilli.

Il 13 luglio (alle 18, Sottocorte Village) una tavola rotonda con critici, esperti ed artisti dal titolo "Il valore dell’ironia e del comico nei ragazzi", condotta da Angelo Carestia e Alex De Palo. Un’occasione per portare "allegria e spensieratezza – ha detto il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli –, un momento di comunità per stare insieme, un aspetto importante anche per le generazioni più giovani".

Gaia Gennaretti