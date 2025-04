Camion in fiamme, traffico paralizzato

Un camion che trasporta frutta prende fuoco, traffico bloccato in autostrada. L’allarme è scattato ieri, pochi minuti prima delle 20, nel tratto di A14 tra i caselli di Civitanova e Porto Recanati. Un autoarticolato stava transitando in direzione nord quando improvvisamente ha preso fuoco. Una densa colonna di fumo e di fiamme si è alzata dall’autostrada, visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Una corsia dell’autostrada è rimasta chiusa al traffico mentre erano in corso le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del mezzo pesante.