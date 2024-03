Campagna contro le truffe su internet, la Guardia di finanza incontra gli anziani

La Guardia di finanza ha avviato una campagna informativa nei luoghi di aggregazione, per mettere in guardia gli anziani contro le truffe, in particolare contro i raggiri commessi tramite internet che spesso prendono di mira proprio i pensionati. Sotto il coordinamento della prefettura e in sinergia con la questura e il comando provinciale dei carabinieri, il comando provinciale delle fiamme gialle ha organizzato una serie di incontri nelle chiese, nei centri ricreativi e sociali per anziani a Macerata, Civitanova, Camerino, e Porto Recanati.

I comandanti dei vari reparti hanno illustrato le varie tipologie di truffe, hanno fornito consigli per riconoscere il fenomeno fraudolento, hanno dato suggerimenti sugli accorgimenti per non cadere nei tranelli e indicato i numeri da chiamare per segnalare i tentativi di raggiro, e assicurare i responsabili alla giustizia. Agli incontri hanno partecipato circa trecento persone, tra cui anziani e numerose famiglie con bambini, ai quali è stato distribuito specifico materiale informativo.