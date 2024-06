Cani avvelenati, l’Enpa si costituisce parte civile: “Un quadro che fa orrore”

"Fa orrore il quadro che sta emergendo". Così Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa (che è stata ammessa parte civile), commenta la vicenda dell’avvelenamento di tre Setter irlandesi, per il quale è a processo l’avvocato maceratese Marco Battellini. "Se le accuse dovessero essere confermate – dice –, ci troveremmo veramente di fronte ad un caso socialmente pericoloso. Leggendo le prime dichiarazioni rilasciate ai media dall’uomo vengono davvero i brividi. Come Protezione Animali abbiamo dal primo momento attivato il nostro ufficio legale, attraverso l’avvocato Claudia Ricci, per andare fino in fondo a questa inquietante storia di morte. Se l’uomo dovesse risultare colpevole ci aspettiamo una pena esemplare".