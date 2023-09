"Caos sulla provinciale: code infinite a Civitanova. Spento il semaforo"

Traffico infernale lungo la provinciale maceratese, nelle ore di punta ne pagano le spese i quartieri di San Marone e Santa Maria Apparente. E’ così da giorni, da quando per i lavori che sta realizzando l’Anas lungo la superstrada è stata d i sposta la chiusura dello svincolo in ingresso sulla Ss 77 da via Einaudi. Tutti i veicoli vengono dirottati lungo la 485 e chi deve percorrere quella strada perché diretto nelle fabbriche della zona industriale, o verso le scuole dei due quartieri, è costretto ad affrontare code e attese lunghissime in certi momenti della giornata. Tante le proteste in questi giorni e il comando di Polizia Municipale, per evitare ingorghi infiniti, ha provveduto allo spegnimento del semaforo che nel quartiere di Santa Maria Apparente regola la viabilità all’incrocio con via del Torrionevia del Molino.

Anche domenica pomeriggio code infinite, perché al normale traffico cittadino si è sommato quello di chi non potendo recarsi spiaggia per le cattive condizioni del meteo ha puntato la prua verso il centro commerciale Cuore Adriatico, che ha registrato un vero e proprio assalto. Strade tutte intasate nella zona e sarà così fino al termine dei lavori che interessano il tratto della carreggiata in direzione Foligno, in corrispondenza dello svincolo Civitanova ovestA14. Si entra solo dalla rampa della statale adriatica e dallo svincolo della zona Piane Chienti. Le deviazioni sono indicate sul posto. Il completamento di questa fase dei lavori è previsto entro il 14 ottobre.