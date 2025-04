"Capannone Nervi, errore ignorare la minoranza. Ora serve un consiglio aperto sul progetto"

"L’amministrazione avrebbe dovuto rispondere all’opposizione e non ignorarla sulla questione amianto. Ma adesso, visto che c’è un progetto di riqualificazione per il capannone Nervi, sarebbe opportuno convocare un consiglio comunale aperto alla cittadinanza per spiegare in cosa consisterà". Così interviene l’ex senatore Salvatore Piscitelli, capogruppo di minoranza con Civici per Porto Recanati. La scorsa settimana la giunta del sindaco Andrea Michelini ha reso noti gli esiti dei campionamenti effettuati a febbraio. Dagli accertamenti condotti dall’Ast, è emersa la presenza di amianto sulla guaina del capannone. La minoranza aveva protestato, perché l’amministrazione ha comunicato i risultati delle analisi solo nella conferenza stampa pochi giorni fa, invece di rispondere alla richiesta di accesso agli atti. "Far finta che l’opposizione non esista non va bene, bisogna essere trasparenti e farlo in maniera veloce – dichiara Piscitelli –. Un risposta andava data, contando la delicatezza dell’argomento. Ma che ci fosse amianto sul capannone Nervi lo si capiva da anni, non a caso c’erano state precedenti analisi che avevano dato esito positivo. La giunta ha avuto troppa faciloneria quando, a ottobre, aveva annunciato che non c’era amianto, e anzi era già evidente la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti". Polemiche a parte, adesso l’ex senatore vuole guardare al futuro dell’area a nord del paese. "L’importante è trovare una soluzione al problema – riprende Piscitelli –. E dato che l’amministrazione ha preparato il progetto di riqualificazione, con il quale parteciperà a un bando pubblico, sarebbe giusto convocare un consiglio comunale aperto alla cittadinanza per capire su che basi è stato redatto, e se la struttura avrà poi un utilizzo di natura turistica o di carattere sociale. Anche noi, come gruppo di minoranza, siamo a favore del rilancio del Nervi e disponibili a contribuire, portando osservazioni che aiutino alla realizzazione dell’opera".