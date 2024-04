Carreggiata ristretta per un anno

Resterà in vigore fino al 15 aprile 2025 l’ordinanza della polizia locale per regolamentare la circolazione stradale durante l’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma alla Pace. L’ordinanza prevede in via Diomede Pantaleoni (tratto compreso tra piazza Nazario Sauro e borgo San Giuliano) il restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di destra e spostamento della circolazione stradale sulla corsia di sinistra, istituzione sulla corsia di destra di segnaletica verticale di passaggio obbligatorio a sinistra con apposizione di cordolo giallo/nero a terra, istituzione di limite massimo di velocità in 30 km/h, divieto di sorpasso, soppressione di tutti gli stalli di sosta per residenti sul marciapiede e istituzione di stalli di sosta longitudinali riservati per residenti con permesso zona D sulla corsia di destra.