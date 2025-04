Case popolari ed edilizia agevolata: "Serve un intervento urgente"

"La casa prima di tutto": sarà questo il tema dell’ordine del giorno che i gruppi di opposizione porteranno nel consiglio comunale del 28 aprile. Primo firmatario è il consigliere Sandro Scipioni (foto) di "Corridonia Rinasce", il quale chiederà alla sindaca Giuliana Giampaoli di attivarsi verso le altre amministrazioni locali per concordare un’azione comune di sensibilizzazione delle rappresentanze parlamentari. Questo al fine di promuovere un disegno di legge che definisca un tasso agevolato per i mutui per l’acquisto della prima casa e un sostegno concreto alle giovani famiglie, aumentare il recupero degli alloggi pubblici stanziando importanti risorse economiche, estendere l’obbligo di applicazione della legge 167 sulle agevolazioni per il diritto alla casa anche ai Comuni con meno di 50mila abitanti e intervenire nel recupero delle aree dismesse per creare edifici residenziali convenzionati. "Gli strumenti tradizionali di politica abitativa – illustra Scipioni –, cioè gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i contributi per l’affitto, per la loro scarsità e indisponibilità da anni sono in grado di rispondere solo in modo marginale alle esigenze di chi si trova in difficoltà. L’emergenza abitativa è in aumento e mette in difficoltà un numero sempre maggiore di concittadini. La centralità del tema casa è purtroppo rappresentata anche dal progressivo divario tra l’evoluzione dei redditi delle famiglie e l’aumento dei prezzi delle abitazioni e delle spese correlate. L’edilizia pubblica e il recupero di edifici dismessi rappresentano una grande criticità – sottolinea –. È fondamentale garantire un’edilizia residenziale convenzionata e popolare ovunque possibile".

Diego Pierluigi