"Caso Simonetti, un esempio di cattiva gestione amministrativa"

"Il caso Simonetti è un esempio della cattiva gestione amministrativa e politica della città che vede accomunate destra e sinistra". È quanto sostiene in una nota Giordano Ripa, consigliere comunale gruppo misto e coordinatore lista civica "Futuro per Macerata", sul caso del nuovo centro commerciale che dovrebbe sorgere a Piediripa e che si protrae da molto tempo. Ripa ripercorre le varie tappe di questa lunga vicenda e ribadisce la posizione della sua lista. "Noi – aggiunge – restiamo convinti della ridondanza di un nuovo centro commerciale in un sito già saturo di offerta, con aggravio per la circolazione in primis sulla frazione e che porterebbe ad ulteriori danni del micro commercio cittadino. L’augurio è di poter esprimere al più presto in consiglio comunale il proprio parere contrario, in rappresentanza dei tanti cittadini che lo condividono come è giusto e doveroso che sia". Il consigliere comunale si sofferma sulla decisione dell’imprenditore di ritirare il ricorso al Tar. "Come mai – chiede nella nota Ripa – prima Simonetti alza la voce preannunciando azioni per risarcimento danni, poi rinuncia al ricorso al Tar?".

La motivazione che viene addotta è di dare la possibilità di valutare la complessità dell’intervento. "La Simonetti S.p.a. motiva così il ritiro in modo da dare la possibilità ai consiglieri comunali di valutare il "complesso intervento", ma la valutazione viene fatta sulla base dei documenti già noti a tutta l’amministrazione, a tutti i consiglieri e predisposti dagli Uffici del Comune". Ripa, coordinatore della lista civica “Futuro per Macerata“ punta il dito sull’amministrazione Parcaroli. "Non sarebbe dovuta rimanere inerte per quattro anni non curandosi dell’atto amministrativo pendente e cercare ora improvvise procedure riparative".