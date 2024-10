Cbf Balducci, buona la prima. Gara senza storia a Cremona

Casalmaggiore

Cbf Balducci

CASALMAGGIORE: Nosella 6, Perletti 2, Montano Lucumi 13, Costagli 2, Nwokoye 5, Pincerato 3, Faraone (L), Ribechi. Non entrate: Marku, Dalla Rosa, Cantoni, Grbavica. All. Napolitano.

CBF BALDUCCI MACERATA: Fiesoli 14, Mazzon 9, Bonelli 2, Battista 10, Caruso 13, Decortes 8, Bresciani (L), Sanguigni, Morandini. Non entrate: Orlandi, Braida, Bulaich Simian. All. Lionetti.

Parziali: 14-25 19-25 14-25.

La Cbf Balducci vince all’esordio a Cremona contro Casalmaggiore. Gara sempre in mano delle arancionere dall’inizio alla fine: 8 ace, 7 muri e l’attacco oltre al 50% di squadra fanno la differenza contro le lombarde (prive delle schiacciatrici Grbavica e Dalla Rosa), a cui non bastano i 13 punti di Montano. MVP di giornata Sara Caruso con 13 punti, 1 ace e 2 muri, in doppia cifra anche Fiesoli (14 e top scorer) e Mazzon (11). Nel primo set la Cbf Balducci prende subito il largo grazie all’ottima prova di Fiesoli (6 punti con 2 muri e il 100% in attacco) e il servizio che mette in difficoltà la ricezione (4 ace di squadra, 3 Decortes): ne esce un 14-25 finale. Casalmaggiore prova a partire meglio nel secondo ma non bastano i 6 punti di Montano: Battista sale di percentuale in attacco (57%) e i 6 punti di Caruso (2 muri e 100% in attacco) fanno il resto (19-25). Nel terzo le arancionere prendono subito il largo e guidate dal terzetto Fiesoli-Caruso-Battista chiudono il match 14-25.