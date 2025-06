Cedimento in un palazzo. Evacuate quindici persone

Cede una parte di pavimento, evacuate 15 persone da un edificio del centro storico di Macerata. L’allarme è arrivato ieri alle 11 ai vigili del fuoco: in una palazzina in via del Convitto una porzione di pavimento, alla base della prima rampa di scale e davanti al portoncino di un appartamento, è crollata. I pompieri hanno fatto una verifica nelle cantine sotto all’edificio, rilevando la condizione piuttosto precaria delle travi, danneggiate dai secoli e dall’umidità, nonché una perdita d’acqua non troppo distante dal punto del cedimento. Lo spazio dunque è stato subito transennato e i residenti, tre studentesse universitarie e alcune coppie, sono stati invitati a lasciare l’abitazione: l’edificio è stato dichiarato inagibile, in vista di ulteriori controlli. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale che, per conto del Comune, ha chiesto se i residenti avessero bisogno di un alloggio di emergenza. Ma tutti sono riusciti a risolvere autonomamente, grazie all’ospitalità di parenti e amici. I residenti dell’appartamento davanti al punto crollato non erano in casa, visto che spesso sarebbero altrove, ma sono stati comunque informati di quanto accaduto. Appena i residenti hanno preso l’indispensabile, la polizia locale ha provveduto a mettere i sigilli al portone per chiudere l’accesso.