Celsi, Moglie e Costamagna:: "I mammoni"

La mamma celebrata con canzoni e parole in giro per la città. Questo il senso, non l’unico, di un’iniziativa cui hanno preso parte il politico Ivo Costamagna, già sindaco di Civitanova e assessore regionale, il giornalista Marco Moglie, che ne è l’ideatore, e il tenore Augusto Celsi. "Volevamo celebrare in senso goliardico la festa della mamma", spiegano gli organizzatori che sabato pomeriggio hanno fatta tappa in tre luoghi tipici della città, gli chalet Arturo e Il Veneziano e il Vecchio Caffè Maretto, con le magliette della "Banda dei mammoni". "Il percorso non è casuale – spiega Costamagna –: ci piaceva unire i festeggiamenti della mamma alla rivisitazione di una parte della storia civitanovese che andrebbe valorizzata di più". A ogni tappa il tenore Celsi ha cantato il brano "Mamma", di cui Beniamino Gigli è stato l’interprete più celebre. Moglie e Costamagna hanno intrattenuto i presenti con alcuni interventi.