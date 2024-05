Centri estivi, più servizi per bimbi e disabili

Centri estivi per bambini e ragazzi disabili: si ampliano le attività grazie ad un incremento del budget messo a disposizione. L’assessorato alle politiche sociali e ai servizi educativi del Comune ha previsto per l’estate alle porte l’assistenza rivolta a bambini e ragazzi disabili presso centri estivi o, in alternativa, assistenza personalizzata a domicilio o in altri luoghi di integrazione e socializzazione a scelta della famiglia. Le famiglie potranno scegliere di ricevere assistenza nei centri estivi, con assistenza personale a bambini e ragazzi disabili dai 5 ai 21 anni, per un monte ore massimo di 60 di assistenza, con spesa a completo carico comunale. Queste le attività: centro estivo "Sulla cresta dell’onda 2024", dai 5 ai 21 anni, gestito da Il Faro, per il periodo dal 10 giugno al 2 agosto. È possibile scegliere la partecipazione ad attività presso il centro Kalimera. Quest’anno l’offerta estiva è stata ampliata con la possibilità di scegliere di frequentare anche il centro estivo "Estate in natura" (dai 5 ai 13 anni) organizzato dall’associazione Cavalli delle Fonti. Il monte ore massimo è di 60 e potrà essere ripartito tra le attività sopra indicate.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le 13 del giorno 3 giugno. Per info e modulistica: sito comunale sezione "bandi e concorsi". Referente Serena Giorgetti, 0733822235. Per quanto riguarda l’assistenza personalizzata a domicilio o in altri luoghi a scelta della famiglia, su richiesta delle famiglie saranno assegnate dal Servizio Sef ore di assistenza personalizzata in favore di minori e ragazzi disabili fruitori dell’assistenza scolastica 2023/2024 da utilizzare a domicilio o a sostegno di attività di socializzazione scelte dalle famiglie per il periodo compreso tra la fine della scuola e l’inizio del nuovo anno scolastico. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le 13 del giorno 3 giugno. Per info e modulistica consultare il sito del Comune o contattare il numero 0733822241. Le famiglie potranno presentare entrambe le domande e poi scegliere successivamente a quale bando partecipare.