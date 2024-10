Cerimonia per Norma Cossetto: "Adesso intitoliamole una via"

Si è tenuta sabato, in piazza Douhet a Porto Potenza, la celebrazione in memoria di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana vittima delle violenze delle foibe durante la seconda guerra mondiale. L’iniziativa è stata organizzata da un gruppo di cittadini con il patrocinio del Comune. La commemorazione ha visto la partecipazione di residenti, mossi dal desiderio di ricordare e rendere omaggio alla figura di Cossetto, riconosciuta nel 2005 dall’allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, con la medaglia d’oro al merito civile per il suo sacrificio.

Durante la cerimonia, è stata avanzata una richiesta formale al Comune di Potenza Picena: intitolare alla memoria di Norma Cossetto una via, una piazza, un luogo pubblico o una panchina tricolore. A rappresentare l’amministrazione comunale c’era l’assessore alla cultura, Michele Galluzzo, che ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di ricordare figure come Norma Cossetto, che con la loro tragica fine simboleggiano il prezzo dell’odio e della violenza ideologica. Galluzzo ha confermato l’impegno del Comune a valutare la richiesta, dimostrando apertura e sensibilità verso la proposta di un luogo pubblico dedicato alla sua memoria.