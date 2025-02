Challenge Cup, strapazzati i turchi. La Lube è con un piede in finale

Cucine Lube Civitanova 3SK Ankara 0

CUCINE LUBE: Chinenyeze 5, Loeppky 17, Boninfante 1, Lagumdzija 13, Podrascanin 8, Bottolo 10, Balaso (L), Gargiulo, Nikolov, Poriya 1, Orduna, Dirlic. N.E. Bisotto e Tenorio. All. Medei.

SK ANKARA: Edgar 17, Gokgoz 8, Koc 1, Cengiz 2, Hidalgo 8, Kaya, Hatipoglu (L), Kiyak, Avci 2, Muagututia, Demir (L), Dur 2. N.E. Karakoc e Bulbul. All. Ozbey.

Arbitri: Tilly (Fra) e Mokry (Slovacchia).

Parziali: 25-21 (30’), 25-17 (26’), 25-21 (30’).

Note: spettatori 1.610; Lube battute sbagliate 17, ace 7, muri 8, ricezione 56% (perfetta 28%), attacco 54%; SK battute sbagliate 17, ace 2, muri 5, 39% (16%), 43%.

La Lube fa la Lube e la semifinale di andata della Challenge Cup si tinge di biancorosso. L’Eurosuole Forum resta inespugnabile (14 su 14 in stagione) anche per i turchi, con i biancorossi che si impongono 3-0 sulla terza squadra di Ankara. Riscatto dunque dopo il ko di Modena e soprattutto risultato pieno, tre punti per rendere più agevole il ritorno in programma martedì 25. Nell’altra semifinale c’è stato invece il blitz poderoso 0-3 di Lublino a Lisbona: sarà ancora Leon contro Civitanova? Intanto domenica torna la SuperLega e arriverà la pericolante Taranto, sempre con fischio d’inizio alle 20.30.

Primo set. Come avevamo previsto Medei stavolta non fa turnover, per una semifinale europea si punta sul sestetto base, quello che dà più garanzie. Dall’altra parte stupisce la (poca) forma fisica di Hidalgo, evidentemente sovrappeso. Il tabellone per le immagini del video check fa le bizze, le formazioni si copiano nello sbagliare i servizi, ma la Lube mette subito il muso avanti e lo mantiene: 17-15. Seppur discontinui in attacco, specie Bottolo (2/8), i biancorossi giungono sul 23-20. Muro di Lagumdzija, poi chiude Chinenyeze.

Secondo set. La Lube parte a razzo 5-1, ma i turchi sporcano attacchi col muro e trovano nei 212 centimetri di Edgar un terminale efficace per impattare. La parità dura fino a 9, poi pian piano la Lube allunga e diventa 18-13 quando Boninfante beffa Hidalgo, primo ace di serata. Civitanova se ne va, entra Poriya e puntuale spara l’ace: 23-15. Il finale se lo prende Loeppky, prima mani out e poi astuto lob mancino.

Terzo set. I turchi, ora con Dur e poco dopo Muagututia, salgono sul 4-7. Civitanova ha ritrovato ritmo in battuta e l’ace di Bottolo fa 10-10. Edgar ormai ha preso fuoco, tuttavia gli risponde Loeppky (9 punti col 78%) che schiaccia il sorpasso 19-18. Il canadese piazza pure l’ace, Bottolo il 22-19. Un fallo a rete degli ospiti dà il 24-21, infine è Bottolo far partire i titoli di coda.