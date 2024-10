Chiesanuova a -1 dalla vetta: "Il pari? Meritavamo di più"

Alla vigilia mister Mobili si era augurato di non subire una rimonta e invece per la seconda volta di fila il Chiesanuova è stato ripreso. Rispetto a Fabriano probabilmente con meno rimpianti, perché comunque il Montefano, dopo la scossa in panchina e il ritorno di Alla in mezzo al campo, si è ritrovato. Alla fine i tifosi di casa hanno applaudito un Chiesanuova rimasto imbattuto e secondo a -1 dalla vetta in una classifica cortissima, con ben 8 squadre in appena 4 punti. Domenica Mobili ha scontato la seconda gara di squalifica e così è stato il difensore Moreno Tacconi a guidare il gruppo dalla panchina. L’esperto giocatore racconta le nuove sensazioni: "Non ho ancora il patentino ma questa esperienza in panchina mi intriga in prospettiva futura. Ho avuto Mobili come tecnico a Tolentino e averlo qui a questo punto della mia vita è una fortuna. Ho iniziato a muovere i primi passi da calciatore proprio a Chiesanuova e sarebbe bello iniziare il percorso in panchina sempre a Chiesanuova". Come giudica il pari? "Rompe quando ti riprendono e credo che ai punti potevamo meritare qualche cosa di più perché abbiamo creato maggiori opportunità, però tutto sommato il risultato ci può stare". Sembrano frasi fatte quando si dice che tutte le partite sono equilibrate in Eccellenza ma la classifica lo conferma... "Io ho ritrovato la categoria dopo parecchi anni e devo dire che c’è un incredibile livellamento e verso l’alto".