Chiesti fondi alla Regione per un bosco

Un bosco urbano nella zona industriale di Santa Maria Apparente, più di 8mila metri quadrati saranno "green". Il Comune di Civitanova partecipa al bando regionale per la concessione di contributi a Comuni e unioni di Comuni per la realizzazione di boschi urbani con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria e contribuire, in questo modo, alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici attraverso riqualificazione urbana. La giunta ha infatti approvato la proposta progettuale redatta dall’architetto Elisa Scalabroni, dipendente dell’Utc V Settore lavori pubblici, destinato a rendere verde un’area di circa 8.100 metri quadrati nella zona industriale A, legata a una convenzione già stipulata. L’accesso all’area in questione è garantito a est da via Enzo Ferrari e a nord-ovest da un percorso ciclopedonale che collega via Enzo Ferrari con via Gobetti.

Il bando regionale prevede il finanziamento per la realizzazione di piantagioni forestali permanenti, prevedendo interventi che dovranno interessare o essere in prossimità di aree urbane, di aree industriali o aree artigianali. In caso di esito positivo del finanziamento regionale, l’ente si impegna a finanziare almeno il 10 per cento del costo dell’intervento e, pertanto, per un importo pari a 21.057 euro. L’inizio dell’intervento di realizzazione del bosco urbano nella zona industriale di Santa Maria Apparente è in programma per ottobre 2024, e la conclusione dovrà avvenire entro dicembre, come previsto dal bando.