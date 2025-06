"Ci Sto? Affare Fatica". Corridonia aderisce, via alle iscrizioni

Al via le iscrizioni a "Ci Sto?Affare Fatica – Facciamo il bene comune", il progetto finanziato dalla Regione insieme al Dipartimento per le Politiche Giovanili e coordinato dal Csv Marche, al quale il Comune di Corridonia ha deciso anche quest’anno di aderire. Possono partecipare ragazzi e ragazze tra i 14 e 21 anni che vorranno impegnarsi per quattro settimane, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, per riqualificare e rendere migliori i luoghi della città, conoscere nuove persone e stringere amicizie. Le adesioni potranno essere inviate al sito cistoaffarefatica.it, inoltre l’attività sarà valida per i crediti scolastici ed è previsto il rilascio di un attestato. Le settimane individuate sono tra il 16 e il 20 giugno, tra il 23 e il 27 giugno, tra il 14 e 18 luglio e tra il 21 e 25 luglio. Come riconoscimento per l’impegno, a ciascuno verrà consegnato un "buono fatica" settimanale del valore di 75 euro.