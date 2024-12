Ciaffi e Delrio, dialogo per i 70 anni dalla morte di Alcide De Gasperi

Per ricordare i settant’anni dalla morte di Alcide De Gasperi, il circolo Aldo Moro di Macerata ha organizzato per domani alle 21 al teatro parrocchiale di Collevario in via Pavese 2 un incontro con l’ex sottosegretario maceratese Adriano Ciaffi e con l’ex ministro Graziano Delrio. Il titolo della serata è "Alcide De Gasperi costruttore dell’Italia, pioniere dell’Europa". Gli interventi di Ciaffi e Delrio sull’ex presidente del Consiglio e leader democristiano saranno preceduti dai saluti introduttivi del segretario del circolo Angelo Sciapichetti.