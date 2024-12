Cinque gol nel primo tempo. Il Trodica corre come un treno

5

CASETTE VERDINI

(3-4-1-2): Febbo, Ciccalè, Emiliozzi, Ciaramitaro, Gobbi, Greco, Susic (12’ st Marcaccio), Giovannini (12’ st Candia), Panichelli (20’ st Merzoug), Chornopyshchuk (17’ st Berrettoni), Bonvin (37’ st Cappellettit). All. Buratti

CASETTE VERDINI (4-4-2): Carnevali, Telloni, Moschetta, Mecnhi, Ferrari (3’ st Forte), Moglianesi, Lami (20’ st Poloni), Tidiane, Giaccaglia (1’ st Donnari, 14’ st Ogievba), Del Brutto (22’ st Cingolani), Cuccù. All. Lattanzi.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Reti: 7’ Gobbi, 20’ Giovannini, 27’ e 45’ Chornopyshchuk, 47’ Bonvin, 5’ st Moglianesi, 26’ st Cuccù.

Il primo tempo è saldamente nelle mani del Trodica che così costruisce la vittoria sul Casette Verdini. Il risultato si sblocca subito (7’) quando Gobbi devia in modo vincente l’assist di Giovannini. Ancora Giovannini protagonista, il giocatore in contropiede è micidiale, si fa tutto il campo e allarga a Bonvin la cui conclusione è respinta dal portiere sui piedi dello stesso Giovannini che raddoppia. Il Trodica triplica: Carnevali salva su Bonvin e sulla respinta Chornopyshchuk (27’) fa centro. Sul finire del tempo il rinvio del portiere sorprende gli ospiti e Chornopyshchuk ne approfitta calibrando un pallonetto per il 4-0 (45’). All’ultimo assalto del primo tempo c’è la rete di Bonvin (47’) la cui conclusione è deviata da Tidiane e così le squadre vanno al riposo sul 5-0 per il Trodica che di fatto chiude la partita.

Nella ripresa il Casette Verdini cerca di reagire al monologo dei locali: Moglianesi (5’) batte il portiere sul primo palo. Infine Cuccù approfitta di un errore della retroguardia locale per mettere a segno il secondo gol per il finale 5-2. I giocatori di Buratti a quel punto controllano la partita gestendo la palla e portando a compimento la vittoria. Per gli ospiti, che lamentavano alcune assenze, si tratta di una pesante sconfitta che nulla toglie al buon campionato disputato dagli uomini di Lattanzi.