Ciocchetti presenta la sua lista: "Rompiamo l’isolamento"

Si presenta la lista di Stefano Ciocchetti, Viviamo Cessapalombo. Dieci nomi che sosterranno il giovane candidato sindaco con un progetto che si pone l’obiettivo di "mettere al centro il cittadino, rendendolo protagonista della vita della comunità. Le priorità sono sostenere la popolazione residente e promuovere lo sviluppo delle attività commerciali. L’ambizione sarà di attirare nuove famiglie. Il paese da troppo tempo paga l’isolamento di una gestione basata sul ‘tirare a campare’, sui personalismi e su progetti non condivisi". Con Ciocchetti, (38 anni), libero professionista informatico specializzato in fotografia per i beni culturali, guida ambientale escursionistica ci sono: Alessandra Annavini (32 anni), che gestisce l’azienda di famiglia, Gianvittorio Antenucci (47 anni), ingegnere, responsabile del servizio tecnico del Comune di Gualdo e libero professionista, Moira Compagnoni (39 anni), dipendente privato laureata in biologia, Giuseppe Del Balzo Ruiti (43 anni), dipendente privato, Alberto Gentili (43 anni) artigiano calzolaio. E ancora, Giorgio Gentili (70 anni), dirigente scolastico in pensione, Adriana Malpiedi (55 anni), restauratrice e insegnante laureata in architettura, Marco Mercorelli (36 anni), magazziniere, autista, Ilaria Milani (39 anni), assistente in uno studio odontoiatrico e studentessa e Greta Quintili (33 anni), perito agrario, operatore socio-sanitario.

Gaia Gennaretti