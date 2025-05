CivitaJazz Festival si conferma un successo: "Ospiti di qualità"

Civitanova si conferma eccellenza marchigiana della musica di qualità grazie al successo della terza edizione del CivitaJazz Festival, appuntamento irrinunciabile per appassionati e artisti. A spingere per il ritorno della grande musica jazz in città è stato il consigliere comunale Roberto Tiberi, tra i promotori convinti di un progetto culturale che ha saputo valorizzare la tradizione musicale jazzistica aprendosi al mondo grazie a contaminazioni continue. Un impegno istituzionale concreto, volto a restituire alla città un festival che unisce arte, identità e bellezza.

Anche quest’anno l’asticella qualitativa è rimasta altissima con ospiti del calibro di Antonio Maggio (vincitore di Sanremo Giovani), Tullio De Piscopo, Rita Marcotulli e Israel Varela, tutti musicisti che vantano collaborazioni con i più importanti nomi del jazz italiano e mondiale. "Il successo della manifestazione è stato reso possibile grazie al supporto organizzativo, tecnico e logistico dell’azienda Teatri di Civitanova – ha detto il consigliere Roberto Tiberi –. Un plauso speciale va al sindaco Fabrizio Ciarapica, che ha creduto subito nel festival, e al consigliere regionale Pierpaolo Borroni, per il sostegno istituzionale. Fondamentale il lavoro dello staff di CivitaJazz, guidato dal direttore artistico Luca Scagnetti, attento nella scelta di ospiti capaci di coniugare eccellenza musicale e impatto culturale. Un ringraziamento va anche a Paolo Petrini, social media manager e grafico dell’evento. Lo sguardo ora è già rivolto al futuro: lo staff è al lavoro per la quarta edizione nel 2026".