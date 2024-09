Civitanova e la Cina, legame sempre più stretto tra economia e turismo

"Sono qui per conoscere questa città e promuovere una maggiore cooperazione con la Cina". Così l’ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese Jia Guide, ricevuto ieri in Comune dal sindaco Fabrizio Ciarapica, dagli assessori Giuseppe Cognigni e Barbara Capponi, e dal segretario Benedetto Perroni. "Colgo l’occasione – ha aggiunto – per ringraziare Civitanova per l’attenzione che ha sempre avuto nei confronti dei cinesi che qui risiedono e operano. Civitanova è una città con grande vocazione turistica e per la moda, molto apprezzata per i suoi prodotti di qualità che saranno sempre benvenuti in Cina". Il sindaco ha ringraziato per la visita ed ha auspicato il rafforzamento della cooperazione tra Civitanova e Cina. "Un percorso già intrapreso – ha detto – e che oggi registra un nuovo passo in avanti con la visita ufficiale dell’Ambasciatore". Jia Guide era accompagnato dal console generale con sede a Firenze Guang Zhong Q e una folta delegazione, e da Sun Guang, stimatissimo presidente dell’associazione Italia-Cina. L’ambasciatore ha voluto visitare la mostra d’arte "Lasciate sbocciare i cento fiori", allestita all’auditorium Sant’Agostino, curata dalla direttrice della Pinacoteca Moretti Enrica Bruni e dal professor Paolo Sabbatini Rancidoro. L’esposizione propone una selezione di 40 opere che raccontano un segmento della storia artistica cinese del ‘900.

Giuliano Forani