Civitanova, niente da fare: Roseto trionfa 74-42. Alle ragazze di Ferazzoli non riesce la rimonta

PANTHERS ROSETO 74 BAGALIER FEBA 42

Aran Cucine Panthers Roseto: Lucantoni 12, Sorrentino 14, Caloro 14, Lizzi 6, Coser 3, Kraujunaite 6, Espedale 11, Polimene, Falgiatore 3, Bardarè 3, Sakeviciute 3, Capra ne. All. Righi

Bagalier Fe.Ba. Civitanova: Severini, Perini 5, Binci 3, Giorgia 2, Jaworska 6, Streni 2, Panufnik 8, Sciarretta, Mini 1, Pelliccetti 5. All. Ferazzoli

Arbitri: Faro e Rosato

Note: parziali 16-6, 36-18, 58-34.

CIVITANOVA

Niente da fare per Civitanova che si arrende nettamente sul campo di Roseto. La gara: il primo quarto di gioco si dimostra più che complicato per le ragazze di Ferazzoli. Roseto comincia il match con una grande determinazione, mentre le marchigiane fanno fatica a trovare ritmo e circolazione di palla in attacco. Pronti via e arriva il 7-0 iniziale delle padrone di casa firmato da Sorrentino e Lucantoni. Nel primo quarto l’attacco della Fe.Ba. è tutto nelle mani di Bici, ma non basta a tenere a freno l’esuberanza delle padrone di casa che pur con qualche errore di troppo riescono a costruire un vantaggio importante e ad arrivare alla prima sirena con 10 lunghezze da difendere sul 16-6.

Nel secondo quarto le ragazze di Ferazzoli scendono sul parquet con un approccio decisamente migliore sui due lati del campo e nei primi minuti danno anche la sensazione di poter rimettere in discussione il risultato. La Aran sembra molto meno brillante del primo quarto e le marchigiane ne approfittano per accorciare sul -5. Un passaggio a vuoto piuttosto evidente delle padrone di casa che ci mettono qualche minuto prima di trovare il ritmo giusto soprattutto in attacco. Poi piazzano un parziale di 9-0 che sembra essere una mazzata diretta e senza mezzi termini alle ambizioni della Bagalier. Civitanova non può fare a meno di accusare il colpo e subire l’avanzata delle Panthers che dominano il secondo quarto e arrivano all’intervallo doppiando le avversarie sul 36-18.

Le marchigiane riprovano a mettere tutto in discussione nel terzo quarto ma anche in questa occasione il tentativo di rimonta dura solo qualche minuto prima che Roseto ritrovi il suo attacco e continui ad ampliare il vantaggio che a 10’ dalla fine arriva a 24 punti. Il quarto periodo serve di fatto solo a stabilire il punteggio finale con Roseto che porta a casa i due punti con il 74-42 conclusivo.