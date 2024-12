Civitanovese, c’è la Samb: "Siamo pronti a giocarcela"

Previsto il tutto esaurito oggi al Polisportivo di Civitanova per il derby tra Civitanovese e Sambenedettese, con fischio d’inizio in programma alle 15. Secondo stime forfettarie sono circa tremila i tagliandi venduti in prevendita. Civitanova e San Benedetto due città di mare ed entrambe rossoblù, tuttavia le due formazioni sono divise per qualità della rosa, morale e classifica.

La Samb capolista è reduce dalla nettissima vittoria sulla Fermana, la formazione di casa terzultima con alla spalle la sconfitta nel derby di Recanati costata la panchina al tecnico Sante Alfonsi. Civitanovese che, oltre allo squalificato Domizi, dovrà fare a meno anche dell’infortunato Padovani.

Sarà il tecnico della Juniores Andrea Mercanti a guidare l’undici locale in questo match. L’allenatore potrebbe optare sempre per il 4-4-2, schierando grossomodo gli stessi interpreti dei turni precedenti, con possibili variazioni riguardanti l’assenza dal primo minuti di Esposito e i possibili impieghi di Macarof in mediana e Brunet in attacco. Un altro scenario del centrocampo potrebbe riguardare l’impiego del 2006 Giandomenico - in questo caso sarebbe escluso Macarof – che consentirebbe la titolarità del portiere over Raccichini.

"La cosa più bella – ha spiegato Mercanti alla vigilia del match – è che i ragazzi mi hanno accolto come fossi uno di loro. Questa settimana è volata, mi sono anche divertito. Tatticamente non abbiamo stravolto il lavoro di Alfonsi. Anzi, abbiamo seguito un po’ le sue idee apportando alcuni accorgimenti. Con Sante ho sempre avuto un rapporto anche umano".

Sulla gara: "Ce la giocheremo, consapevoli che la Samb è una grande squadra, che incarna il tifoso sambenedettese a partire dall’allenatore Palladini, uomo di calcio e navigato. L’aiuto dei nostri tifosi sarà decisivo – aggiunge l’allenatore rossoblù –. Io sono uno di loro: ricordo quando battevo i tamburi nel campionato 1980-’81". Mercanti chiarisce poi la sua posizione: "So del mio ruolo e che posso tornare dove ero – dice –. Non è un problema. Non ho pensato alla lista di 15-20 allenatori vociferata. Serve rispetto: non è bello preparare una partita con queste chiacchiere. Lo dico per la Civitanovese". Quanto alla Samb assenti Pezzola, Paolini e Baldassi.

Probabili formazioni Civitanovese (4-4-2): Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Cosignani; Buonavoglia, Capece, Visciano, Macarof; Brunet, Bevilacqua. Allenatore: Mercanti.

Sambenedettese (4-2-3-1): Orsini; Zoboletti, Zini, Gennari, Orfano; Guadalupi, Candellori; Kerjota, Lonardo, Battista; Eusepi. Allenatore: Palladini.