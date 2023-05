Civitasvolta chiede: "Fontane e docce chiuse, quando riapriranno?"

Stagione estiva alle porte e sul lungomare Piermanni sono ancora chiuse le fontanedocce pubbliche installate a servizio della spiaggia libera ma serate ormai da diversi mesi. E, di questa situazione chiede conto Civitasvolta. "Dopo diverse Pec di segnalazione inviate agli organi competenti – spiega l’associazione – le fontane sono state chiuse lo scorso gennaio, presumiamo dall’Atac. Abbiamo chiesto anche visione dell’analisi dell’acqua, secondo il protocollo previsto per il basso bacino del Chienti, ma non abbiamo ricevuto risposte". Segnala Civitasvolta che "l’acqua che usciva dai rubinetti era prima verde e, dopo qualche giorno, marrone". Fatto sta che ad oggi da quei tubi non esce una goccia di acqua.