Classifica Merloni,. Finproject si piazza al secondo posto

La Finproject Spa si piazza al secondo posto in provincia, nella classifica delle società marchigiane stilata dall’Osservatorio imprese della Fondazione Merloni in base alle vendite del 2023. L’azienda morrovallese di materie plastiche, il cui amministratore delegato è Maurizio Vecchiola (nella foto) con un fatturato di 276 milioni di euro si colloca al quindicesimo posto tra le 500 marchigiane, e seconda appunto in provincia dietro alla RemaTarlazzi, con un fatturato di 350 milioni, e subito prima della Lube, a 274 milioni.