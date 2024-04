Claudio Bisio e la sua vita raccontata male

Doppio appuntamento con Claudio Bisio al cineteatro Rossini di Civitanova. Le due serate ci saranno martedì e mercoledì, alle ore 21.15, quando salirà sul palco il noto attore e comico televisivo con lo spettacolo "La mia vita raccontata male".

Attraverso il repertorio letterario di Francesco Piccolo, autore pluripremiato, Bisio intraprenderà un viaggio della vita, catturando istanti e situazioni del quotidiano, piccole verità e consuetudini, attimi di felicità, piaceri inconfessabili, intuizioni e sbagli, momenti tragicomici e paradossali con i quali tutti noi dobbiamo fare i conti. In scena, un’eccentrica sequenza di storie quotidiane che vedranno il famoso show man - accompagnato dai musicisti Marco Bianchi e Pietro Guarracino - raccontarsi, tra vita pubblica e privata, tra reale e romanzato, parlando di donne, paternità, calcio, dell’Italia spensierata di ieri e quella sbalestrata di oggi. Dalla prima fidanzata alle gemelle Kessler, dai mondiali di calcio all’impegno politico, dall’educazione sentimentale alla famiglia o alla paternità, dall’Italia spensierata di ieri a quella sbalestrata di oggi fino alle scelte professionali e artistiche che inciampano in Bertolt Brecht o si intrecciano con Mara Venier, lo spettacolo è montato in un continuo, perfido e divertentissimo ping-pong tra vita pubblica e privata. Un viaggio sorprendente ed esilarante, per riflettere e sorridere insieme sul percorso costellato di gioie e inciampi che ci porta, giorno dopo giorno, a essere ciò che siamo.

Lo spettacolo rientra nel cartellone promosso dall’Azienda dei Teatri di Civitanova, assieme al Comune e altri partner. Le due serate di Bisio sono infatti organizzate in collaborazione con Eclissi Eventi. La produzione è del Teatro Nazionale di Genova, con i testi di Francesco Piccolo, la regia di Giorgio Gallione, le musiche di Paolo Silvestri. Biglietti per le due serate disponibili sui circuiti Ciaotickets e TicketOne o alla biglietteria dei Teatri (0733812936).