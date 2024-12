Cocaina e hashish, denunciato un giovane egiziano

Fermato e controllato in corso Garibaldi, finisce nei guai un 23enne. Girava con cinque grammi di hashish. Scovati in seguito a ulteriori accertamenti altri 59 grammi di hashish e oltre 100 grammi di cocaina: erano nascosti nei pressi del punto dove è stato fermato il giovane.

Al termine dei consueti controlli sul territorio, i carabinieri della stazione di Civitanova e del Nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato all’autorità giudiziaria un cittadino egiziano di 23 anni, irregolare sul territorio nazionale, per spaccio di stupefacenti. L’extracomunitario è stato controllato nei pressi di corso Garibaldi, non lontano dal centro. Era in possesso di cinque grammi di hashish e di un bilancino di precisione. In seguito a ulteriori accertamenti, effettuati con l’ausilio del cane antidroga della Compagnia di Civitanova della Guardia di finanza, sono stati rinvenuti ulteriori 59 grammi di hashish e 112,6 grammi di cocaina, che erano nascosti nelle vicinanze del luogo dove è avvenuto il controllo del giovane egiziano.