Colpo grosso del Fossombrone. Camilloni ci mette la testa, Chieti ko

0

FOSSOMBRONE

1

(4-3-3): Servalli 6; Della Guercia 6, Guerriero 6.5, Chiazza 5.5, Schivino 5; Di Paolantonio 5.5 (37’ st Arioli sv), Forgione 6, Cordova 6; Oddo 6 (8’ st Tourè 6), Gibilterra 6.5 (20’ st Di Dio 6), Fall 5. A disp.: Valentini, Canneva, Di Msatteo, Casciano, Belli. All.: Ignoffo 5.5.

FOSSOMBRONE (4-4-2): Bianchini 6.5; Bianchi 6,5, Camillioni 7.5 (37’ st Pandolfi sv), Conti 6.5, Urso 6; Giunchetti 6.5, Fraternali 6 (20’ pt Amerighi 6.5), Bucchi 6,5, Broso 6.5; Podrini 6 (18’ st Satalino 6), Casolla 7 (31’ st Kyeramateng 7). A disp.: Amici, Tamburini, Roberti, Maroncelli, Famara. All.: Fucili 7.

Arbitro: Bussone di Enna.

Reti: 44’ pt Camillioni.

Note: ammoniti Oddo, Schivino, Cordova (C) Broso, Casella, Amerighi, Kyeramateng (F). Recupero 4’ pt, 6’ st. Calci d’angolo 6-4 per il Chieti.

Colpo grosso del Fossombrone che replica il successo dell’esordio contro il Teramo ed espugna il campo del Chieti con il gol di Camilloni (foto). Seconda vittoria in altrettante partite per la squadra di Michele Fucili, che resta così a punteggio pieno in classifica con Ancona e Vigor.

La cronaca. Sin dal calcio d’avvio si gioca su buoni ritmi, nonostante un terreno di gioco in non perfette condizioni. Il primo squillo è dei padroni di casa: al 10’ Gibilterra prova a liberarsi dal limite, ma Bianchini è attento e sventa anche il tentativo di ribattuta da parte di Fall. Il Chieti prova a forzare e accelera, sfiorando nuovamente il vantaggio: al 22’ ancora Fall pericoloso, su cross di Forgione, ma il suo colpo di testa è centrale e non impegna Bianchini. Il Fossombrone è molto attento nel non concedere varchi, riuscendo a pungere in ripartenza con gli esterni. Gli ospiti attendono il momento giusto per colpire, mentre il Chieti si conferma troppo impreciso nell’ultimo passaggio. Il primo tempo sembra scivolare via, ma poco prima del duplice fischio ecco la svolta: cross dalla destra e Camilloni si avventa sulla sfera insaccando di testa lo 0-1.

Nella ripresa il Chieti prova a reagire con rabbia, scendendo in campo con verve e aggressività. La manovra dei padroni di casa si sviluppa molto sugli esterni, con ripetuti cross in mezzo che sono però preda dei centrali del Fossombrone. Al 10’ è ancora Fall a cercare il colpo: sugli sviluppi di un corner svetta più in alto di tutti, ma non impatta bene e la sfera termina sul fondo. La squadra di mister Fucili gestisce il vantaggio con calma olimpica, sfiorando anche il raddoppio al 25’: Casella è bravo ad approfittare di un’indecisione difensiva del Chieti, ma la sua conclusione potente si stampa sul palo a portiere battuto. Gli ospiti non si lasciano condizionare dalla poca fortuna e continuano a gestire i ritmi, soffrendo relativamente poco nella propria metà campo. Il Chieti procede a fiammate, gettandosi in avanti nei minuti finali a caccia del pareggio: Caiazza anticipa tutti sul gioco aereo, ma ancora una volta manca la precisione ai padroni di casa. Ai punti è nuovamente il Fossombrone ad andare più vicino ad un nuovo gol: Kyeremateng calcia di precisione, esaltando i riflessi di Servalli che evita il peggio per i suoi. Nel convulso finale si gioca poco, con il Chieti a trazione anteriore che ci prova più con la forza della disperazione che con idee precise. Il Fossombrone non trema e chiude ogni varco, conservando il risultato di 0-1 fino al triplice fischio finale. I ragazzi di Fucili esultano per la meritata vittoria, strappando così il secondo successo consecutivo di questo ottimo inizio di stagione.