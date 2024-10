Colpo in tabaccheria. Bucano parete per entrare. Rubati soldi e sigarette

Colpo da oltre 25 mila euro in tabaccheria: due malviventi con il passamontagna fanno irruzione nei locali dopo aver fatto un foro nella parete dello studio accanto. Ripuliscono così la tabaccheria di centinaia e centinaia di stecche di sigarette e dei soldi, usati per dare il resto e come fondo cassa. Il colpo è stato messo a segno l’altra notte, intorno alle 3. Nel mirino di due malviventi è finita la tabaccheria Girasole, nel quartiere Corneto. Ad accorgersi di quanto accaduto nella notte è stato il proprietario, Daniele Savi (nella foto) , ieri all’alba, intorno alle 5.50, dopo essere arrivato in tabaccheria per aprire la sua attività. "Quando sono entrato mi sono accorto che c’erano dei calcinacci a terra, sul retro del bancone. Era tutto nel caos, c’era una sedia per terra e ho subito capito quello che era successo – ha raccontato il titolare della tabaccheria – Così ho chiamato la polizia. Le ante degli scaffali erano state scardinate. A terra c’erano due scatole di sigarette, che erano pronte da mettere al loro posto, da sistemare sugli scaffali. Hanno trovato tutto apparecchiato. Erano in due, con il volto coperto da un passamontagna, come si vede dalle telecamere. Sono entrati passando dall’ufficio che si trova di fianco, usando un piede di porco. Sono entrati dentro l’ufficio, passando da una porta sul retro. Quindi hanno fatto un foro, largo poco più di una trentina di centimetri, sulla parete di cartongesso, che separa i due locali e uno, il più piccolo, è entrato così in tabaccheria. Hanno portato via diverse centinaia di stecche di sigarette, per un valore economico di 24.150 euro. E hanno preso anche i soldi che tenevo come fondo cassa, diverse banconote, e i soldi usati per dare il resto. Circa 2 mila euro. Hanno fatto scattare l’allarme – ha continuato Savi – ma dalla videocamera collegata sul mio telefonino non si vedeva nulla di strano. E da un po’ di tempo l’allarme scattava anche a cause di un sensore difettoso. Così mi sono accorto di quanto è accaduto soltanto la mattina, quando sono arrivato per aprire la tabaccheria". Sono in corso le indagini da parte della polizia per trovare elementi utili all’identificazione dei due malviventi.