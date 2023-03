Commedia dialettale all’auditorium

Sabato, alle 21.15, all’auditorium Benedetto XIII di Camerino le Dieci Donne Mamme Matte tornano in scena con la commedia dialettale in due atti di Oreste De Santis: "Il candidato". "Dopo 25 anni zio Ninotto (Paolo Romagnoli) decide di ritornare in Italia – si legge nelle note di regia –. L’imprevista notizia mette in apprensione il nipote Filippo (Massimo Marchetti) che per anni ha ricevuto un mucchio di soldi da questo parente americano a fronte di tante bugie, e a nulla valgono i voti della moglie Sofia (Donatella Pazzelli) affinché un accidente se lo porti via. Restano ignare della disgrazia che sta per piombare sulla famiglia la stralunata figlia Giovanna (Daniela Calcinelli) e l’ancora aitante madre Carolina (Loredana Ottavini). In soccorso di Filippo arrivano i due fidati amici di sempre, Oreste (Mauro Sebastiani) e Michele (Francesco Mariotti) che lo aiutano anche a parere le incursioni della vicina di casa Teresa (Rosella Marsili)". Suoni e luci di Cesare Casoni e Giuseppe Rivelli, trucco e parrucco di Patrizia Pupilli, suggeritrice Clara Papa e regia di Alberto Pepe. Lo spettacolo ha il patrocinio della città e di Unicam. Biglietto 10 euro, prevendita alla Pro Loco (al Sottocorte Village, 0737.632534). La sera dello spettacolo biglietti in vendita all’auditorium dalle 18.