Compra un motore online. Ma l’annuncio è una truffa

Compra un motore per il suo fuoristrada sulla piattaforma online "Marketplace" ma non riceve nulla. Così era stato truffato un artigiano. Ma il soggetto che aveva messo in piedi il raggiro, un 42enne, è stato denunciato.

Il 24 novembre scorso un artigiano moglianese, alla ricerca di un motore per la sua autovettura, un fuoristrada Mitsubishi Pajero, era stato attiratto dall’annuncio di vendita pubblicato sulla nota piattaforma e-commerce Marketplace, dove si può trovare praticamente di tutto a prezzi di solito piuttosto vantaggiosi. Dopo aver preso i contatti con il venditore, l’artigiano aveva stabilito il prezzo da pagare per quel motore, le modalità di pagamento e quelle di spedizione dell’oggetto. Dopo aver concordato tutto, il moglianse aveva versato attraverso un bonifico bancario la somma di 1.075 euro. Poi si è messo in attesa, ma del motore nessuna traccia: non lo ha mai ricevuto.

Così l’uomo, dopo aver capito di essere finito nel mirino di un malintenzionato, non ha potuto fare altro che sporgere denuncia ai carabinieri. Dopo la querela, erano partite le indagini da parte dei militari dell’Arma della stazione di Mogliano, che grazie agli accertamenti tecnici sono riusciti a identificare il truffatore e a denunciarlo per truffa. Si tratta appunto di un 42enne pugliese.

Purtroppo raggiri del genere possono capitare con gli acquisti online, per questo si raccomanda sempre la massima prudenza, diffidando di proposte che sembrano clamorosamente vantaggiose.

Chiara Marinelli