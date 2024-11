Comune, premi e indennità. Un conto da 175mila euro

Dirigenti al top al Comune di Macerata, con punteggi che sfiorano quasi il 100% e che si traducono in altrettante laute retribuzioni di risultato. Per il 2023, infatti, l’importo complessivo stanziato è di 63.265,05 euro che verranno ripartiti tra il segretario generale Francesco Massi e i dirigenti Andrea Castellani (Servizi finanziari, Sistemi informativi e Attività produttive), Simone Ciattaglia (Servizio welfare, cultura e risorse umane), Tristano Luchetti (Servizi tecnici), Danilo Doria (Polizia locale) e Carla Scarponi (Ambito territoriale sociale 15). A questo si aggiungono altri 112.407,46 euro a titolo di indennità per le specifiche responsabilità, cioè stanziamenti previsti per legge che possono essere riconosciuti a dipendenti inquadrati nelle aree operatori, operatori esperti, istruttori, funzionarie dell’elevata qualificazione, per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano le specifiche responsabilità, erogati ai medesimi dirigenti, ad eccezione della Scarponi, per cui non sono previsti.

Nel dettaglio il segretario Massi ha ottenuto un punteggio di 98 su 100, Luchetti di 98,32; Ciattaglia di 97,50; Castellani di 97,39; Doria di 97,06 e Scarponi di 94,08. Relativamente al segretario, però, la quotà dell’indennità di risultato spetta per il 66,66% al Comune di Macerata e per il restante 33,33% al Comune di Corridonia con cui è stata sottoscritta una convenzione secondo la quale Massi presta servizio per due giorni a settimana a Corridonia, mentre per la Scarponi la corresponsione della retribuzione di risultato è fatta con fondi propri dell’Ambito associato, aggiuntivi rispetto al fondo dirigenti del Comune di Macerata. Per questo il totale complessivo stanziato da Macerata è di 63.265,05 euro. Le indennità di responsabilità, invece, variano a seconda delle responsabilità appunto previste per ogni settore: ai Servizi del segretario andranno 9.700 euro; ai Servizi di polizia locale 14.459,25 euro; ai Servizi finanziari, Sistemi informativi e Attività produttive 13.700 euro; ai Servizi Tecnici 34.568,21 euro e al Servizio Welfare, cultura e risorse umane 39.980 euro.