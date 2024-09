"Con il bar davanti mi sento protetta"

"Mi capita di sentirmi poco sicura in relazione allo specifico della mia attività, ancora di più in un momento come questo in cui il centro è meno transitato a causa di lavori e cantieri". Donatella Cestarelli, titolare di Cestarelli gioielli in galleria Scipione, parla del livello di sicurezza percepito in centro storico. "Mi sento più in pericolo con meno persone in giro, per quanto c’è da ammettere che meno persone si riescono a controllare di più. Però, devo spezzare una lancia a favore delle attività che ho intorno: con il bar davanti mi sento più protetta perché so che sono qui in galleria fino a tardi, altrimenti questa zona resta sempre un po’ isolata".