Con il defibrillatore soccorso un 50enne

L’intervento tempestivo di due infermiere della casa di riposo di San Severino ha salvato un 50enne, colto da un malore mentre era in moto. È successo ieri mattina intorno alle 10.30 in viale Eustachio, dove l’uomo, mentre passava in moto, si è accasciato a terra. Le due infermiere, informate dell’accaduto, hanno subito preso il defibrillatore: essendo entrambe formate nelle tecniche del soccorso in emergenza, sono state in grado di prestare i primi soccorsi al 50enne, riuscendo a recuperare la situazione fino all’arrivo del personale del 118.