Conclusi i corsi per gli infermieri di comunità

Si è concluso, con la consegna degli attestati il primo corso formativo per Infermiere di famiglia o comunità (Ifoc), organizzato dalla Regione. Filippo Saltamartini, assessore alla sanità, sottolinea il valore strategico dell’iniziativa: "Stiamo investendo in maniera importante nella formazione del personale sanitario, fattore che ci consente di innalzare ulteriormente il livello di eccellenza della sanità marchigiana e di garantire servizi sempre più efficienti. Questo corso rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di una sanità più vicina alle persone. Formare professionisti competenti e radicati nei territori significa garantire una risposta più umana ed efficace ai bisogni di salute dei cittadini. L’infermiere di famiglia è il volto nuovo di una sanità che sa ascoltare, accompagnare e intervenire in modo tempestivo". Sono stati coinvolti circa 100 professionisti sanitari provenienti dalle diverse Ast, impegnati per 220 ore tra lezioni teoriche, laboratori pratici e tirocini sul campo. "L’infermiere di famiglia – aggiunge Maria Capalbo, direttore generale dell’Inrca – è una figura chiave per garantire continuità assistenziale, specie nei contesti domiciliari e comunitari, dove è fondamentale costruire una relazione di fiducia e prossimità con il paziente e i suoi familiari".