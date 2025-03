Concorso su esuli e martiri delle Foibe. Ecco i vincitori dello Scientifico "Galilei"

Una nuova soddisfazione per il liceo scientifico Galilei di Macerata. La commissione incaricata dell’analisi degli elaborati relativi alla terza edizione del bando di concorso "Il Giorno del Ricordo: In memoria dei Martiri delle foibe e dell’Esodo degli istriani, fiumani e dalmati" ha selezionato, tra gli studenti dell’istituto i seguenti vincitori: Gaia Acquaticci (5M), Elia De Angelis (5L), Elena Giuggioloni (5L), Elisa Grieco (5L), Alessandra Massei (5M) ed Elena Mennò (5M). Gli allievi saranno premiati partecipando al "Viaggio del Ricordo", a cura dell’amministrazione comunale di Macerata, in programma ad aprile a Trieste. Agli studenti selezionati la dirigente Roberta Ciampechini ha espresso le più vive congratulazioni, accogliendoli nella stanza di presidenza e si è complimentata insieme alla prof Daniela Paoloni, anche a nome di tutti docenti.