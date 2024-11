"Confort Zone", taglio del nastro per il nuovo locale

Taglio del nastro per "Confort Zone", il nuovo locale di via Marconi a Porto Recanati dove chiunque potrà organizzare all’interno feste per grandi e piccini, eventi privati, meeting e riunioni. L’inaugurazione c’è stata nei giorni scorsi, alla presenza del sindaco Andrea Michelini e della titolare Carla Battistelli. "In realtà era un’idea che avevo da diverso tempo – spiega Battistelli –. Parliamo di uno spazio abbastanza grande, da circa 230 metri quadrati, che fungerà da sala feste. E si tratta di un’offerta commerciale che oggi non esiste a Porto Recanati, nonostante ce ne sia molta richiesta. Ma sarà utile anche per organizzare riunioni di condominio, corsi e meeting. Inoltre abbiamo allestito là dentro un’area bimbi con un playground e, su richiesta, sarà possibile fare animazione per i più piccoli. Verso Natale aprirà qui di fianco una pasticceria e darà modo di avere un servizio di catering convenzionato".