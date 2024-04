Consulente da formare per diventare ispettore

Laboratorio chimico-fisico-meccanico di Monte San Giusto cerca un consulente chimico da formare per diventare Ispettore dei Dpi (Dispositivi di protezione individuale) del piede e della gamba. Si propone tirocinio iniziale di 6 mesi e successiva assunzione (codice offerta 38320/51). Libreria di Macerata cerca giovane laureata/o da inserire con borsa di ricerca per catalogazione libri, sviluppo e-commerce. Requisiti: età max 35 anni, laureati disoccupati iscritti al Centro Impiego, non aver presentato richiesta di Naspi o Dis.Coll. né esserne percettori, non aver svolto borse lavoro o borse di ricerca negli ultimi 24 mesi. Residenza nelle Marche (codice offerta 6300/1). Bar - ristorante di Cingoli cerca addetto bar preferibilmente con esperienza per mansioni di addetto bar e aiuto preparazione pasti veloci. Part time 4ore giorno su 6 giorni orario pomeridiano - serale. Richiesta patente B, domicilio non distante (codice offerta 307148/11). Per tutte queste offerte inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta