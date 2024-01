Conti in tasca. Ecco i guadagni di chi amministra

Finalmente sono stati resi noti i redditi dei consiglieri e amministratori comunali dell’anno 2022, così come prescrive la legge. Rispetto al 2020 perde il primo posto di "Paperon de Paperoni" Reginaldo Polsonetti (Gruppo consiliare: Recanati Insieme Antonio Bravi Sindaco) che ha dichiarato un reddito di 86.098 euro. La palma del più ricco amministratore attuale di Recanati spetta quest’anno a Graziano Bravi, ingegnere, capogruppo della Lista Civica Valore Futuro: nel 2022 il suo reddito si è attestato a 129.789 euro; lo segue a ruota Antonella Mariani (lista Vivere Recanati Fiordomo), medico di base e oculista, con 128.298 euro. Il reddito complessivo del sindaco Antonio Bravi, commercialista, è 76.357 euro e si divide a metà fra il suo lavoro (35.594) e l’indennità da primo cittadino (40.763). Non se la passa male neanche Mirco Scorcelli, geometra oggi in pensione: il reddito dichiarato ammonta a 68.445 euro di cui 22.419 euro deriva dall’indennità come vice sindaco. Michele Moretti, avvocato, ha un reddito complessivo di 96.613 euro e di questi ben 18.343 euro gli derivano dall’incarico di assessore all’urbanistica e ambiente in quanto la sua indennità è doppia trattandosi di un libero professionista.

Si attesta su un reddito di 89.312 Paola Nicolini, docente universitaria; dichiara 46.8765 euro Francesco Fiordomo mentre il reddito dell’altro assessore, Rita Soccio, è 42.231. Il reddito del presidente del Consiglio, Tania Paoltroni ostetrica, eletta nelle file della lista civica Vivere Recanati Fiordomo, ammonta a 43.128: per tutti e quattro, trattandosi di lavoratori dipendenti, l’indennità da assessore è quantificata in 9.172. Per Gianfilippo Simoni (PD) il reddito è di 86.621 euro derivante dall’azienda che gestisce insieme ad altri mentre il suo capogruppo, Andrea Marinelli, insegnante, si attesta su un reddito di 23.032., Il reddito di Simone Simonacci, Fratelli d’Italia, ammonta a 48.083 mentre il suo compagno di partito, Pierluca Trucchia, geometra, dichiara 20.202 euro. Del gruppo consiliare Uniti per Antonio Bravi fanno parte anche i consiglieri Roberta Sforza, avvocato (5.919 euro di reddito), Cino Cinelli, geometra, (66.304 euro) e Stefano Miccini, imprenditore (28.349 euro); della lista civica Vivere Recanati Fiordomo ne fanno parte anche gli imprenditori Carlotta Guzzini (9.77 euro) e Giorgio Generosi (32.164) e Marco Canalini il cui reddito si attesta a 59.865. Rappresentante della lista Civica Idee in Comune è Sergio Bartoli che dichiara 30.479. Rimane Benito Mariani, esponente della Lega, assicuratore: per lui il reddito dichiarato è 16.749 euro.