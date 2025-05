Contributi per pagare luce e gas. In Comune arrivate 107 domande

Sono state 107, di cui 3 non ammissibili per il reddito superiore alla soglia prevista dal bando, le domande pervenute in Comune per usufruire del fondo di 30.680 euro messo a disposizione per Recanati da parte di Astea a sostegno dei consumi di energia elettrica e gas relativi a contratti per uso domestico. L’ufficio dei servizi sociali ha pubblicato la graduatoria provvisoria dando tempo sino a sabato per presentare eventuali osservazioni così da rendere definitivo l’elenco degli aventi diritto al contributo massimo di 300 euro per far fronte a qualche bolletta di luce o gas.

Spulciando fra chi avrà diritto al contributo ci sono 12 famiglie che dichiarano un reddito Isee sotto i mille euro e di queste 5 sono a zero reddito, 32 non riescono a poter contare su un reddito Isee superiore a 5 mila euro e nessuna delle tante arriva a più di 9.500 euro: una foto di una comunità in difficoltà e "questo aiuto, seppur minimo – commenta Emanuela Pergolesi, assessore ai Servizi sociali – rappresenta un sostegno concreto per affrontare le difficoltà di tutti i giorni. Ringrazio Astea Energia per l’impegno a favore delle esigenze delle famiglie meno abbienti".

I beneficiari del bonus dovranno consegnare periodicamente, allo Sportello di Segretariato Sociale del Comune, le fatture di energia e gas non ancora saldate. Le fatture consegnate, il primo giorno di ogni mese, verranno trasmesse ad Astea Energia che, una volta effettuate le verifiche del caso, confermerà o rigetterà il bonus relativo alla fattura presentata.

Per ulteriori informazioni rivolgersi allo Sportello di Segretariato Sociale del Comune (tel. 071-7587478).