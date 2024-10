Controlli della polizia nei locali. Identificate più di cento persone

Controlli da parte della polizia nei locali e negli esercizi pubblici di Camerino: oltre cento persone identificate. Rinvenuti anche venti grammi di hashish: qualcuno, alla vista della polizia, ha pensato di disfarsene per evitare guai. Nella serata dell’altro ieri sono stati effettuati una serie di controlli , come disposto dal questore, in seguito a quanto deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dal prefetto Isabella Fusiello. Nel corso dell’attività, svolta da personale della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche e da unità cinofile, sono stati controllati alcuni esercizi pubblici e identificati circa cento avventori. Nell’ambito dell’attività, sono stati rinvenuti e sequestrati all’esterno di uno dei locali controllati, diverse dosi di hashish, per un totale di circa 20 grammi, verosimilmente gettate da qualcuno prima del controllo da parte della polizia. Uno dei clienti è stato invece trovato in possesso di 2.5 grammi di sostanza stupefacente, motivo per cui è stato segnalato alla Prefettura. I servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane in collaborazione con le altre forze dell’ordine.