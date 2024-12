Controlli e pedinamenti. Spaccio nel parcheggio. Arrestato un 29enne

Sorpreso dai carabinieri mentre cede cocaina nell’auto ferma al parcheggio: arrestato un 29enne. I carabinieri del Nor, sezione operativa del comando compagnia di Macerata, nel corso di un controllo mirato contro il traffico di droga, al termine di una articolata attività di indagini e pedinamenti, hanno arrestato, nelle vicinanze dell’Abbadia di Fiastra, un ventinovenne albanese, domiciliato a Corridonia. L’operazione è stata eseguita nel pomeriggio dell’altro ieri. Il 29enne, secondo quanto è stato ricostruito dai militari dell’Arma, è stato sorpreso mentre cedeva della sostanza stupefacente ad un’altra persona. L’uomo, infatti, si trovava fermo con l’auto in un parcheggio. Qualcuno si è avvicinato allo sportello dalla parte del conducente.

Secondo i carabinieri poteva trattarsi di un acquirente al quale era appena stata ceduta droga. A quel punto i carabinieri sono intervenuti immediatamente ed è scattata la perquisizione. I controlli svolti hanno permesso ai militari dell’Arma di rinvenire e di sequestrare, complessivamente, tre grammi di cocaina: una parte appena ceduta, un’altra in mano all’albanese e la restante nascosta nell’abitacolo della macchina. I carabinieri hanno anche rinvenuto soldi in contati, 345 euro, ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio. L’autorità giudiziaria di Macerata ha disposto gli arresti domiciliari del 29enne albanese, in attesa dell’udienza di convalida che si svolgerà nella mattinata di oggi. Il 29enne è difeso dall’avvocato Alessandro Marcolini.