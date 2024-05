Convegno dedicato a monsignor Bettazzi, profeta per la pace

Un convegno su monsignor Luigi Bettazzi, vescovo cattolico e profeta per la pace, morto la scorsa estate. Alle 21 di stasera, nella sala parrocchiale don Lino Ramini di via del Timone, si terrà l’incontro organizzato dalla diocesi di Fermo, che seguirà la seguente scaletta: una video intervista a Bettazzi realizzata nel 2022 dalla redazione di Famiglia Cristiana, a seguire la presentazione del libro scritto dallo stesso religioso, dal titolo "A tu per tu con Dio". Interverranno Luigi Accattoli, scrittore e già vaticanista per La Repubblica e Il Corriere della sera, che in apertura ricorderà il collega scomparso, Carlo Di Cicco. Poi spazio a Sergio Paronetto, saggista e già presidente di Pax Christi, e Fulvio Fulvi, redattore di Avvenire. Introdurrà Don Mario Colabianchi, mentre la presentazione sarà a cura di Aldo Caporaletti. Bettazzi è ricordato, tra le tante cose, per aver partecipato alla marcia pacifista contro la guerra civile in Bosnia, nel 1992.