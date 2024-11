Convegno su malattie e diffusione di zanzare

Domenica la gran sala Piero Cesanelli dello Sferisterio accoglierà l’incontro "Zanzare? Lotta all’ultimo sangue! - Conoscere per difendersi: contrastare la diffusione delle zanzare e prevenire le nuove malattie emergenti", patrocinato da Unicam, dall’Ast Macerata, dall’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Macerata e dall’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche. Dalle 16 si susseguiranno i saluti istituzionali del sindaco Sandro Parcaroli e dell’assessore all’Ambiente e allo Sviluppo economico, Laura Laviano; interverranno Guido Favia, docente ordinario di Parassitologia a Unicam, Claudia Damiani, docente associata di Parassitologia a Unicam e Stefano Gavaudan, dirigente dell’Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria-Marche. "Dopo gli episodi di Dengue sul territorio regionale, il focolaio di Fano e il caso isolato del ragazzo di Tolentino passato per il nostro ospedale, vogliamo fare un po’ di chiarezza sul tema legato alle malattie trasmissibili da zanzare, informando per evitare allarmismi" ha detto l’assessore Laviano. Il Comune, inoltre, basa l’azione di contrasto alle zanzare sulla distribuzione, in tutti gli 8mila tombini della città, di pasticche effervescenti con sostanza ad azione insetticida (Diflubenzuron). Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro.