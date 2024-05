Convenzione per migliorare il centro

Sottoscritta ieri in Comune a Recanati la convenzione con la società consortile Cethegus, la società selezionata nel dicembre scorso dall’Amministrazione comunale (nella foto) nell’ambito del bando, riservato agli enti del terzo settore, per la ricerca di nuove idee di rigenerazione urbana nel tentativo di trovare una soluzione al problema della rivitalizzazione del centro storico. "Con la firma della convenzione con la società consortile Cethegus – sottolinea il sindaco Antonio Bravi – apriamo, sempre a costo zero, un nuovo capitolo di ricerca di fondi governativi ed europei su importanti progetti di rigenerazione urbana e di riqualificazione del nostro centro storico e dell’intero territorio comunale. Lavoriamo per rendere Recanati sempre più vivibile e attrattiva in termini di sviluppo per cittadini, turisti e aziende, valorizzando le radici e garantendo un futuro di innovazione secondo criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale". In particolare il progetto presentato da Cethegus Scpa "prevede la partecipazione alla campagna di internazionalizzazione degli eventi dedicati al tema delle Radici nel 2024 e alla candidatura dei Luoghi Leopardiani a Patrimonio dell’Unesco, partendo dalla redazione del dossier di Candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027 e Capitale Europea del Turismo Sostenibile 2028" come aveva spiegato Virgilio Gay, presidente del comitato tecnico scientifico. Sabato alle 15 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale si terrà l’assemblea dell’associazione operatori turistici recanatesi nella quale è prevista anche la presenza dei rappresentanti Cethegus.

ant. t.